Dalle candele ai profumi di nicchia | chi è Linda Pilkington founder di Ormonde Jayne

Linda Pilkington, fondatrice di Ormonde Jayne, è una figura di spicco nel mondo della profumeria di nicchia, celebre per il suo approccio visionario e personale alla creazione di fragranze. La sua passione per le essenze è nata sin dall’adolescenza, quando fu affascinata dalle bottiglie di profumo e dalla loro capacità di trasformare uno spazio e un sentimento. Con un’esperienza di vita ricca di viaggi e scoperte, e una formazione autodidatta, Pilkinkton ha saputo coniugare la tradizione artigianale con le innovazioni contemporanee, creando un brand che punta all’eccellenza, all’originalità e a una relazione autentica con i propri clienti. 🔗 Leggi su Amica.it

