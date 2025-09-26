Dalla serie C al ritorno in Casentino La storia di Francesco

Storie come quella di Francesco Ombra rappresentano un punto di riferimento per le nuove generazioni, spesso alla ricerca di certezze in un mondo in continua trasformazione. Casentinese, Ombra è stato portiere del Renate in Serie C e, dal 2019 al 2023, del Follonica Gavorrano in Serie D, dove si. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Il ritorno a casa di Ombra. Dai "prof" al Casentino - Dal contratto da professionista al tesseramento come calciatore dilettante con il Casentino Academy. Come scrive lanazione.it

