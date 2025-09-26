Dalla sciura chic all’errore di stile | i voti allo street style milanese

M ilano, nei giorni della Fashion Week di settembre, diventa un palcoscenico diffuso. Non solo le passerelle dettano le regole, ma anche le strade, dove editor, buyer, influencer e addetti ai lavori trasformano ogni ingresso a una sfilata in una passerella a cielo aperto. È qui che lo Street Style rivela il suo potere: anticipare trend PE 2026, ispirare i look di stagione e anche decretare i flop. Prada alla Milano Fashion Week: l’eleganza che sfugge alle regole X Nel gioco sottile tra eleganza, eccesso e ricerca di unicità, alcuni abbinamenti conquistano per equilibrio e freschezza, altri inciampano nell’eccesso o nell’imitazione mal riuscita. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dalla sciura chic all’errore di stile: i voti allo street style milanese

