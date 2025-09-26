Dalla Salaria a Hollywood | Anna Magnani tra cinema amore e cronaca rosa

"Roma città aperta", "L'onorevole Angelina", "La rosa tatuata ". Sono solo alcune delle pellicole di cui Anna Magnani è stata incredibile interprete ed è proprio grazie a queste straordinarie interpretazioni che Nannarella è diventata una delle attrici più iconiche del cinema italiano e internazionale. Cresciuta in zona Salaria e formatasi all'Accademia d'Arte Drammatica, Anna Magnani iniziò a calcare i palcoscenici teatrali negli anni '30 per poi affermarsi nel cinema grazie al suo temperamento intenso e autentico. Il successo mondiale arrivò con " Roma città aperta " (1945) di Roberto Rossellini, simbolo del neorealismo cinematografico, e negli anni a venire lavorò con registi come Luchino Visconti, Pier Paolo Pasolini e Tennessee Williams, conquistando un Oscar come miglior attrice per " La rosa tatuata " (1955), prima italiana a riuscirci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

