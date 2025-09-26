Dalla Romagna a Gaza in viaggio con la Global Sumud Flotilla | Sentivo il dovere di aiutare ci hanno attaccato ma resistiamo

È stata una delle barche con a bordo dei romagnoli, la “Morgana”, a essere colpita dai droni all'altezza di Creta mercoledì notte. Sono queste le preoccupanti notizie giunte direttamente dagli attivisti della Global Sumud Flotilla. Il loro viaggio è cominciato lo scorso 19 settembre: dopo aver. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

