Dalla Regione quasi 400mila euro per l’Orto Botanico
Tre nuovi progetti per il restauro e lavalorizzazione del patrimonio architettonico storico e contemporaneo a destinazione culturale dell’Emilia-Romagna. Il complesso di Palazzo Bevilacqua-Massari e Cavalieri di Malta di Ferrara, il Palazzo O.I.R. di Cesena e l’Orto botanico di Parma riceveranno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: regione - quasi
Nel 2024 quasi un piacentino su quattro ha utilizzato il 118: interventi e dibattito in Regione
A Ravenna quasi 50mila euro per archivi e biblioteche: la Regione investe nella cultura
A Ravenna quasi 50mila euro per archivi e biblioteche: la Regione investe nella cultura
“Nel 2025 la Regione ha stanziato quasi 270mila euro per i Punti di ascolto #antimobbing. I dati del primo semestre mostrano un fenomeno che colpisce soprattutto donne e lavoratori over 50”. Così oggi @AlessiaRosolen https://tinyurl.com/3jamkfe8 - X Vai su X
DALLA REGIONE QUASI 10 MILA EURO PER ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA ? Il Comune di Rive d’Arcano ha partecipato al “Bando per il finanziamento di contributi diretti all’acquisto di arredi e attrezzature necessarie pe - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo in Friuli, quasi 2 milioni di euro dalla Regione per interventi urgenti - Quasi 2 milioni di euro stanziati dalla Regione Fvg per frane e dissesti. Riporta nordest24.it
Più fondi alle imprese 400mila euro al festival dell’innovazione - La giunta ha approvato la proposta di aggiornamento del preventivo per l’anno in corso, e la voce ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it