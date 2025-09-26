Dalla politica alla satira | Meloni critica Flottilla Teresa Mannino ironizza con un video virale
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta a New York durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha bollato come “gratuita, pericolosa, irresponsabile” l’iniziativa della Global Sumud Flotilla, criticando i partecipanti per aver scelto di esporsi a rischi in un’area di guerra. Secondo la premier, non vi era “bisogno di rischiare la propria incolumità e di infilarsi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Slow Horses 5 è una satira politica che fa quasi spavento
Trump ed Epstein mano nella mano: quando la satira fa più rumore della politica
Meloni: “Insultata dalla sinistra su Ventotene”. Poi critica Scalfari: “Negli editoriali difendeva l’oligarchia” - Giorgia Meloni respinge le accuse e passa al contrattacco dopo le polemiche nate in Aula. Scrive blitzquotidiano.it
Trump insulta l'Europa, Meloni tace e Schlein critica la politica sui dazi - "Prima Trump definisce parassiti noi italiani ed europei, e il governo Meloni fa orecchie da mercante abbassando la testa. Secondo quotidiano.net