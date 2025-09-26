Dalla Pet Friends alla mezza maratona con 1600 atleti | torna la Tin Bota Romagna Half Marathon a scopo benefico
Sabato 4 e domenica 5 ottobre torna la Tin Bota Romagna Half Marathon, la corsa-camminata per tutti che animerà piazza Saffi. La manifestazione in questi 3 anni è sempre cresciuta ed ogni hanno Forlì Trail ha sempre arricchito con interessanti novità il programma di questo evento sportivo La. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: friends - mezza
FALSE FRIENDS: LECTURE Masticare l’inglese non è facile, soprattutto quando ci sono di mezzo gli insidiosi false friends. Prendiamo ad esempio la parola "lecture", che, contrariamente a quello che si potrebbe facilmente pensare, non significa “lettura”, ben - facebook.com Vai su Facebook
Anche la pet run nel programma della Mezza Maratona di Roma - Sabato 19 ottobre all’interno della prima Wizz Air Rome Half Marathon si svolgerà la Dog Run Arcaplanet, ovvero la corsa per le strade della Capitale insieme al proprio fedele amico a quattro zampe. Da romatoday.it
Mezza Maratona di Roma 2024: il percorso e tutto quello che c'è da sapere - Manca sempre meno al via della Wizz Air Rome Half Marathon il cui start è previsto per domenica 20 ottobre. Scrive romatoday.it