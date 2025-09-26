R oma, 26 set. (askanews) – Si è tenuto stamattina alla Camera dei Deputati l’evento Scegliere di essere genitori oggi. Il punto su natalità, condivisione della cura e conciliazione in Italia, organizzato sotto l’egida dell’On. Elena Bonetti, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto. Scegliere di essere genitori oggi. Alla Camera si parla di “barriere alla maternità” e conciliazione famiglia-lavoro. “È stata una giornata particolarmente importante perché ha portato al tavolo i punti di vista dei soggetti che maggiormente possono lavorare sulle politiche a sostegno della genitorialità e del lavoro femminile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Dalla fase del recruitment al rientro dopo i figli: in ogni fase della vita lavorativa di una donna pesa la motherhood penalty. Al convegno "Scegliere di essere genitori" sono stati messi a fuoco gli strumenti per contrastarla