Dall’1 al 5 ottobre torna la Festa del Racconto | oltre 60 eventi 4 comuni 50 nomi

La Festa del Racconto celebra venti edizioni e rende omaggio alle diverse forme della narrazione, da orale a scritta: dall’1 al 5 ottobre a Carpi, Campogalliano, Soliera e Novi di Modena, oltre sessanta eventi per un programma di respiro internazionale. Cinque giorni di incontri, reading, spettacoli e conversazioni pubbliche, con la presenza di numerosi ospiti: Paolo Giordano, Alicia Giménez-Bartlett, Domenico Starnone, Valeria Parrella, Antonio Albanese, Teresa Ciabatti, Felicia Kingsley, Cristiano Godano, Stefano Nazzi e tanti altri. La Festa del Racconto abbraccia tutto il territorio dell’ Unione Terre d’Argine per entrare nei luoghi più significativi dei quattro comuni coinvolti: l’elenco completo degli appuntamenti è disponibile sul sito www. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dall’1 al 5 ottobre torna la Festa del Racconto: oltre 60 eventi, 4 comuni, 50 nomi

