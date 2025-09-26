Dal se volete divertirvi andate al circo ai palloncini di Nkunku | Max si è trasformato
Il profeta del corto muso gioca e si diverte, e domenica a San Siro ci sono i campioni in carica di Conte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: volete - divertirvi
Inizia la scuola e continuano gli allenamenti allo stadio di Finale: se volete provare e soprattutto vi piace divertirvi allora vi aspettiamo allo stadio. Contatti in Dm, vi rispondiamo prestissimo - facebook.com Vai su Facebook
Diciamo che non poteva andare peggio, se volete divertirvi anche voi con la simulazione dei sorteggi del gironone: https://draw.inker.one/#/cl/ls - X Vai su X