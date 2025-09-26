Dal progetto Professione Inclusione nelle scuole alla festa dei popoli fino alla ripresa della Visita Pastorale | la nuova video-intervista all' Arcivescovo Bellandi

Ritorna, oggi, dopo la pausa estiva, 26 settembre 2025, l’appuntamento con "9 minuti", la video-intervista dell'ultimo venerdì del mese all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi. L’Arcivescovo ha fornito un rapido bilancio sui solenni festeggiamenti in onore del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: progetto - professione

I nuovi artisti del caffè, un progetto e una sfida per il futuro della professione di barista

Presentato alla Camera il progetto che ridisegna la professione legale

È tempo di mettersi in gioco! L'A.I.O.C. lancia il "Premio Prof. Sergio Villani", un'opportunità unica per valorizzare l'eccellenza, l'innovazione e l'impegno nella nostra professione. Se sei un ottico o un optometrista con un progetto, una ricerca o un'attività i - facebook.com Vai su Facebook

"Cambiamo Sguardo": il progetto che rende la scuola davvero inclusiva - Video lezioni, attività pratiche e workshop per promuovere l’inclusione scolastica con CBM Italia. nostrofiglio.it scrive

Scuola, cosa si fa in una classe inclusiva? - È un ambiente in cui studenti e studentesse, con e senza disabilità, si sentono accolti, ascoltati e valorizzati, dove l’insegnante facilita il dialogo e la collaborazione, ... Scrive vita.it