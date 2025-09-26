Dal pogrom del 7 ottobre 2023 alla guerra israelo-palestinese come strategia geo-politica | breve storia dell' alleanza tra Netanyahu e Hamas

Benjamin Netanyahu e Hamas hanno un’alleanza politica tacita contro il loro nemico comune: l’Autorità Palestinese. Lo dirò meglio: Netanyahu coopera e ha un accordo con un gruppo il cui obiettivo è la distruzione dello Stato di Israele e l’uccisione degli ebrei Molti fiumi d’inchiostro sono s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

