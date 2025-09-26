Dal Pnrr due miliardi in più per l’agricoltura risultato staordinario | il punto di Lollobrigida

« La Cabina di regia ha presentato una revisione del PNRR rendendolo più aggiornato alle esigenze attuali. Tali decisioni prese in un rapporto di collaborazione tra ministeri prevede interscambi e sinergie sulle misure che hanno avuto la capacità di attrarre di più. Sono particolarmente soddisfatto per quelli che sono gli interventi aggiuntivi previsti per il Ministero dell’Agricoltura che già aveva avuto una revisione in positivo rispetto agli stanziamenti iniziali». Lo ha dichiarato Francesco Lollobrigida ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare, Foreste. «Avere 2 miliardi investiti sulle filiere è un risultato straordinario – ha aggiunto Lollobrigida – che significa portare a più di 4miliardi gli interventi su un settore che va dalla produzione fino alla trasformazione per arrivare sui mercati rendendo il nostro prodotto sempre più competitivo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

