Dal Pnrr due miliardi in più per l’agricoltura risultato staordinario | il punto di Lollobrigida

Secoloditalia.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

« La Cabina di regia ha presentato una revisione del PNRR rendendolo più aggiornato alle esigenze attuali. Tali decisioni prese in un rapporto di collaborazione tra ministeri prevede interscambi e sinergie sulle misure che hanno avuto la capacità di attrarre di più. Sono particolarmente soddisfatto per quelli che sono gli interventi aggiuntivi previsti per il Ministero dell’Agricoltura che già aveva avuto una revisione in positivo rispetto agli stanziamenti iniziali». Lo ha dichiarato Francesco Lollobrigida ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare, Foreste. «Avere 2 miliardi investiti sulle filiere è un risultato straordinario – ha aggiunto Lollobrigida – che significa portare a più di 4miliardi gli interventi su un settore che va dalla produzione fino alla trasformazione per arrivare sui mercati rendendo il nostro prodotto sempre più competitivo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

dal pnrr due miliardi in pi249 per l8217agricoltura risultato staordinario il punto di lollobrigida

© Secoloditalia.it - “Dal Pnrr due miliardi in più per l’agricoltura, risultato staordinario”: il punto di Lollobrigida

In questa notizia si parla di: pnrr - miliardi

L’allarme dell’Anm per i ritardi sul Pnrr: “Rischio concreto di perdere miliardi, ma Nordio pensa a separare le carriere”

Napoli-Bari, oltre 34 miliardi da Pnrr e Zes: così la rete punta sull?efficienza

Fs, investimento da 2,5 miliardi. Col Pnrr rimodernate 21 linee

pnrr due miliardi pi249Pnrr 2025: due miliardi in più per l’agricoltura italiana e le filiere - Il Pnrr aumenta di 2 miliardi le risorse per l’agricoltura: i Contratti di filiera raddoppiano il budget, mentre il Parco Agrisolare punta a 1,7 GW. Come scrive italiaatavola.net

pnrr due miliardi pi249Meloni: in cabina di regia proposta di revisione del Pnrr - Sarà trasmessa in Parlamento e poi inviata alla Commissione Ue. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pnrr Due Miliardi Pi249