Dalla politica estera e il posizionamento dell’Italia sullo scacchiere globale, passando per Roma capitale fino al confronto con gli amministratori locali. A Nemi, domani, prende il via la terza edizione de “Il giusto sentiero”, la rassegna ideata e animata dal deputato di Fratelli d’Italia, Luciano Ciocchetti. Un appuntamento che nel tempo – siamo alla terza edizione – si è consolidato come spazio di confronto, in cui temi locali e internazionali si intrecciano, a partire dall’attualità geopolitica fino ad arrivare al governo del territorio. E, dice Ciocchetti a Formiche.net, “è un modo per portare all’interno del partito la visione e il contributo di coloro che arrivano dalla storia politica democristiana e che nel 2018 hanno deciso di aderire al progetto di Giorgia Meloni “. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dal mondo al territorio, con la sensibilità degli ex Dc. Ciocchetti racconta Il giusto sentiero