Dal MAXXI di Roma a Casa Cavazzini la grande fotografia di Guido Guidi

Udinetoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 27 settembre 2025 al 6 gennaio 2026 i Civici Musei di Udine presentano a Casa Cavazzini – Museo di Arte Moderna e Contemporanea la mostra “Guido Guidi. Col tempo, 1956-2024”, un’ampia retrospettiva dedicata a uno dei protagonisti assoluti della fotografia italiana e internazionale, a cura di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maxxi - roma

MAMA "Madre Natura": l’arte internazionale per la salvaguardia dell’ambiente al MAXXI di Roma - ospita, dal 30 aprile al 14 maggio 2025, la mostra internazionale MAMA "Madre Natura", un progetto artistico di respiro globale, che unisce 55 ... Secondo ilmessaggero.it

I manga a Casa Cavazzini, sono le tavole di Shigeru Mizuki - Gli "yokai", mostruose creature della tradizione folkloristica giapponese, diventano un ponte a cavallo fra il mondo terreno e quello dello spirito. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Maxxi Roma Casa Cavazzini