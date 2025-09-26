Dal MAXXI di Roma a Casa Cavazzini la grande fotografia di Guido Guidi
Dal 27 settembre 2025 al 6 gennaio 2026 i Civici Musei di Udine presentano a Casa Cavazzini – Museo di Arte Moderna e Contemporanea la mostra “Guido Guidi. Col tempo, 1956-2024”, un’ampia retrospettiva dedicata a uno dei protagonisti assoluti della fotografia italiana e internazionale, a cura di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: maxxi - roma
Le Conversazioni | Roma Roberto Andò giovedì 25 settembre, 2025 MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo main sponsor Eni ingresso libero fino ad esaurimento posti #leconversazioni25 #leconversazioni #roma#festival #RobertAndò #letteratura - facebook.com Vai su Facebook
Il Maxxi si allarga: 20 milioni di euro per il piano green https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/25/news/ampliamento_maxxi_20_milioni_euro_piano_green-424869511/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
MAMA "Madre Natura": l’arte internazionale per la salvaguardia dell’ambiente al MAXXI di Roma - ospita, dal 30 aprile al 14 maggio 2025, la mostra internazionale MAMA "Madre Natura", un progetto artistico di respiro globale, che unisce 55 ... Secondo ilmessaggero.it
I manga a Casa Cavazzini, sono le tavole di Shigeru Mizuki - Gli "yokai", mostruose creature della tradizione folkloristica giapponese, diventano un ponte a cavallo fra il mondo terreno e quello dello spirito. Lo riporta rainews.it