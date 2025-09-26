Dal cuore di Mara Venier al successo di Sapore di mare | la storia di Gerry Calà

Jerry Cala Gerry Calà apre il suo cuore a Rai1, svelando in modo diretto e ironico la sua prospettiva sul tradimento e sull’amore vissuto intensamente. Nell’intervista a Nunzia De Girolamo, in onda domani alle 17.10 nella seconda puntata di “Ciao Maschio”, l’attore catanese ripercorre momenti cruciali della sua vita privata e professionale, tra amori travolgenti e il successo improvviso che lo ha segnato. Il tradimento: oltre il giudizio, un segnale di crisi. Secondo Calà, il tradimento non è tanto un atto isolato quanto il campanello d’allarme di una relazione che ha esaurito il suo percorso. “Il tradimento può essere la fine dell’amore che stai vivendo e per cui vai a cercare quello che ti manca, altrove. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Dal cuore di Mara Venier al successo di “Sapore di mare”: la storia di Gerry Calà

In questa notizia si parla di: cuore - mara

Le lacrime di Mara Venier commuovono i fan, il suo cuore è distrutto

Il cuore dell’Africa ti aspetta in Kenya. Tra le praterie dorate del Maasai Mara e il suggestivo Parco Amboseli, ogni giorno sarà una nuova avventura: incontrerai animali selvaggi nel loro habitat naturale, dalle maestose giraffe ai possenti elefanti, passando per - facebook.com Vai su Facebook

Nella Domenica In corale di Mara Venier 6 minuti per Enzo Miccio e un tabellone non sense con Mammucari - Domenica In è Mara Venier e non c'è spazio per nessuno nel programma di Rai 1 ... Segnala ultimenotizieflash.com

Jerry Calà: «Mara Venier un grande amore, mi teneva con i piedi per terra. Mi hanno accusato di tradire quando non era vero. E allora...» - «Il tradimento può essere la fine dell’amore che stai vivendo e per cui vai a cercare quello che ti manca, in una relazione, altrove. Si legge su msn.com