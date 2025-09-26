Dal cioccolato foresta di Gay Odin nasce un abito d' alta moda

Napolitoday.it | 26 set 2025

Da iconico cioccolato dei napoletani, la “Foresta” di Gay-Odin diventa abito di alta moda per il brand Saman Loira. Conosciuto per le sue opere sartoriali ispirate alla natura, pezzi unici che evocano paesaggi fiabeschi tra ricami, trame, giochi di cromie, Saman Loira è creato dagli stilisti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il tronchetto di Cioccolato Foresta di Gay-Odin diventa un abito di alta moda

cioccolato foresta gay odinIl Cioccolato Foresta Gay-Odin diventa un abito di alta moda - Odin diventa un abito di alta moda: un’opera sartoriale disegnata dal duo Francesco Corcione ... Secondo msn.com

