La posizione del governo, tesa a scongiurare un’escalation di tensione, si scontra con il fermo diniego degli organizzatori della Flotilla. Questi ultimi hanno categoricamente rifiutato la proposta alternativa di far entrare gli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza attraverso la Chiesa di Cipro. Tale rifiuto è motivato dalla volontà esplicita degli attivisti di forzare il blocco navale imposto, cercando in questo modo di focalizzare l’attenzione internazionale sulla situazione di Gaza e di aprire, come ricordato da alcuni partecipanti, una via diplomatica diretta, ritenuta più efficace rispetto a una semplice consegna di beni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Dal caso Mavi Marmara al 2025: la Flotilla riapre la ferita