Dal babà all’aldilà | Laurito e i lasciti di speranza

Il babà è una cosa seria, assicurava in un lontano Sanremo Marisa Laurito, ora impegnata in uno spot per i lasciti testamentari in favore di Amnesty International: “Chi porterà avanti i tuoi ideali quando non ci sarai più?”. Anche i diritti sono una cosa seria, quindi fa bene a esortare la gente a combinare qualcosa, anziché restare a marcire davanti al televisore; se non che, per sua stessa natura, la pubblicità è rivolta a un pubblico di persone anziane, magari sole, rimaste con soldi di cui non sanno che fare. In una nazione invecchiata – in un Occidente invecchiato, verrebbe da dire – si è dunque verificato questo smottamento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

