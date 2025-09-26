Dal 26 al 28 settembre l’Italia dovrà fare i conti con temperature in calo piogge diffuse e le prime nevicate in montagna Un brusco cambio di stagione che evidenzia la sempre più imprevedibilità del clima

L ’estate è finita. Questo weekend 26-28 settembre, è già a partire da oggi, segna il cambio ufficiale di stagione, con l’arrivo del primo vero fresco, piogge diffuse e addirittura neve sulle cime più alte. Un ingresso un po’ brusco nell’autunno, che sorprende molti, ancora aggrappati agli ultimi raggi tiepidi di sole. Ma, dopo settimane in cui il meteo raccontava ancora una storia che non sapeva di cambio di stagione, ora la natura sembra riallinearsi. Pioggia torrenziale a New York, la metro è invasa dall’acqua: scene da film X Il meteo del weekend 26-28 settembre, arriva l’autunno. Ritrovarsi col plaid sul divano, da oggi in poi, non sarà più così anomalo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

