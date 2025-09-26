Dal 26 al 28 settembre l’Italia dovrà fare i conti con temperature in calo piogge diffuse e le prime nevicate in montagna Un brusco cambio di stagione che evidenzia la sempre più imprevedibilità del clima
L ’estate è finita. Questo weekend 26-28 settembre, è già a partire da oggi, segna il cambio ufficiale di stagione, con l’arrivo del primo vero fresco, piogge diffuse e addirittura neve sulle cime più alte. Un ingresso un po’ brusco nell’autunno, che sorprende molti, ancora aggrappati agli ultimi raggi tiepidi di sole. Ma, dopo settimane in cui il meteo raccontava ancora una storia che non sapeva di cambio di stagione, ora la natura sembra riallinearsi. Pioggia torrenziale a New York, la metro è invasa dall’acqua: scene da film X Il meteo del weekend 26-28 settembre, arriva l’autunno. Ritrovarsi col plaid sul divano, da oggi in poi, non sarà più così anomalo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: settembre - italia
Italia’s got talent 2025: dal 5 settembre in esclusiva su disney
Italia’s Got Talent, anticipazioni: la nuova stagione il 5 settembre su Disney Plus
Italia al 27esimo posto per auto elettriche a batteria. Da settembre gli incentivi
PREMI E RICONOSCIMENTI - Pizza Awards Italia 2025 torna il 29 settembre a Roma con 150 pizzerie in gara e 43 premi da assegnare! La giuria conta oltre 200 giornalisti gastronomici! - facebook.com Vai su Facebook
Il MoVimento 5 Stelle continua a crescere. Giuseppe Conte con il 35% di gradimento è il leader non di governo più apprezzato dagli italiani. (Fonte: Sondaggio Demos per La Repubblica - Settembre 2025) - X Vai su X
Dal 26 al 28 settembre il Salone Auto Torino, attesi 50 brand - 000 visitatori provenienti da tutte le province italiane, arrivati a scoprire e provare le novità delle 43 case ... Da ansa.it