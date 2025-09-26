Dal 13 ottobre il Comandante Maccari prenderà servizio al Comune di Parma

Parmatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 13 ottobre 2025 il dott. Varno Maccari assumerà ufficialmente l’incarico di Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Parma. La nomina giunge al termine della procedura di mobilità avviata nei mesi scorsi, un percorso complesso e articolato che, come previsto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ottobre - comandante

L’ex comandante dell’Idf: «200 mila palestinesi uccisi o feriti a Gaza dal 7 ottobre»

13 ottobre comandante maccariPolizia locale, il comandante Maccari prenderà servizio il 13 ottobre - "A partire dal 13 ottobre, Varno Maccari assumerà l’incarico di Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Parma. Riporta gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: 13 Ottobre Comandante Maccari