Dai denti al sonno i 10 rischi nascosti per il cuore da scoprire ed evitare

(Adnkronos) – La salute del cuore può essere messa a rischio da stili di vita sbagliati e prolungati, il fumo e un'alimentazione squilibrata ad esempio. Ci sono però 10 fattori che non tutti conoscono, ma che hanno la capacità di insidiare la buona salute dell'organo che il prossimo 29 settembre sarà celebrato con la Giornata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com