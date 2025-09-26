Dai campi confiscati alla ‘ndrangheta alla cultura della legalità | l’esperienza di E!state Liberi
Dal 21 al 26 luglio un gruppo di giovani valdarnesi ha partecipato al campo estivo “E!state Liberi” a Polistena, promosso nell’ambito del progetto comunale “Terranuova Bracciolini. Un ecosistema solidale ed inclusivo”, in collaborazione tra amministrazioni valdarnesi e calabresi per promuovere la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: campi - confiscati
Al via i campi estivi nei terreni confiscati alla mafia: 21 ragazzi andranno a Corleone
L’associazione Camminare Lentamente e Libera “uniranno” i beni confiscati alla mafia - facebook.com Vai su Facebook