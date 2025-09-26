Dacci soldi e telefono ma non cede ai rapinatori | aggredito con un colpo in testa nel Milanese
L'hanno colpito perché avrebbe cercato di reagire e non cedere a una rapina. Una botta, forse una bottigliata o un colpo con un oggetto contundente, che ha raggiunto il giovane alla testa. È successo a Pioltello (Milano), nella tarda serata di giovedì 25 settembre, in via Monza, a pochi passi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
"Dacci i soldi": così i baby rapinatori aggrediscono un ragazzino
"Dacci i soldi o pubblichiamo un tuo video compromettente": in due sotto processo per estorsione
