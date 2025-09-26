Dacci soldi e telefono ma non cede ai rapinatori | aggredito con un colpo in testa nel Milanese

Milanotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'hanno colpito perché avrebbe cercato di reagire e non cedere a una rapina. Una botta, forse una bottigliata o un colpo con un oggetto contundente, che ha raggiunto il giovane alla testa. È successo a Pioltello (Milano), nella tarda serata di giovedì 25 settembre, in via Monza, a pochi passi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dacci - soldi

"Dacci i soldi": così i baby rapinatori aggrediscono un ragazzino

"Dacci i soldi": così i baby rapinatori aggrediscono un ragazzino

"Dacci i soldi o pubblichiamo un tuo video compromettente": in due sotto processo per estorsione

“Dacci i soldi o non rientri a casa”: a Bari baby gang minaccia i residenti davanti ai portoni - Un gruppo di ragazzini tra i 12 e i 13 anni sta creando da circa un mese diversi problemi a chi abita la zona in pieno centro a Bari, in particolare in via De ... Scrive bari.repubblica.it

"Dacci tutto o ti sparo". I maranza egiziani minacciano due italiani, i poliziotti li arrestano - Ma per fortuna il coraggio delle loro vittime e la professionalità degli uomini in divisa riescono spesso a sventare il colpo che gli ... Secondo ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Dacci Soldi Telefono Cede