Da tutto il sud Italia a Bari | oggi il popolo del grano scende in piazza Coldiretti Puglia

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Il popolo del grano scende in piazza a Bari con una grande mobilitazione che vedrà migliaia di agricoltori della Coldiretti manifestare per denunciare le manovre di veri e propri trafficanti che utilizzano le importazioni di prodotto straniero per far crollare i prezzi di quello italiano, scesi ormai drammaticamente sotto i costi di produzione. Venerdì 26 settembre, a partire dalle ore 9,00, gli agricoltori, provenienti da tutto il centro – sud Italia, invaderanno il Lungomare Nazario Sauro di Bari pacificamente con cartelli, bandiere e striscioni nella città simbolo della cerealicoltura nazionale, capoluogo del Granaio d'Italia.

