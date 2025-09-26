Da Rimini a Bari per dire basta ai trafficanti di grano | la protesta di Coldiretti

Riminitoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla grande mobilitazione nazionale di Bari partcipa anche una delegazione della Coldiretti Rimini, composta dal presidente Guido Cardelli Masini Palazzi, dal direttore Alessandro Corsini e dal vice direttore Giorgio Ricci, insieme a diversi dirigenti che hanno raggiunto la manifestazione per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rimini - bari

"Io, aggredito da un parcheggiatore abusivo in centro a Bari, ho deciso di dire basta e denunciare" - Davanti all'ennesima richiesta violenta di denaro l'avvocato barese Raimondo Italiano non ce l'ha fatta ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Rimini Bari Dire Basta