Da Rimini a Bari per dire basta ai trafficanti di grano | la protesta di Coldiretti
Alla grande mobilitazione nazionale di Bari partcipa anche una delegazione della Coldiretti Rimini, composta dal presidente Guido Cardelli Masini Palazzi, dal direttore Alessandro Corsini e dal vice direttore Giorgio Ricci, insieme a diversi dirigenti che hanno raggiunto la manifestazione per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
