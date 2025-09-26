Da Prada a Fendi le idee di styling viste alla MFW da replicare immediatamente

N uovi orizzonti stilistici. Tra debutti attesissimi e scenografici défilé, la Milano Fashion Week è in pieno svolgimento. Dalla sfilata Prada Primavera-Estate 2026 alle collezioni firmate Fendi, Jil Sander e N°21, le passerelle della prossima stagione calda alzano il sipario su trend e segreti di styling da replicare subito. Boss presenta il suo “paradosso” a Milano, collezione tra minimalismo e caos raffinato X Non sarà dunque necessario attendere la prossima primavera per “mettere in atto” alcune delle tendenze più chic di questa MFW. Al contrario, le settimane di transizione tra fine estate e autunno si rivelano il momento perfetto per sperimentare e dare sfogo alla fantasia sul fronte degli outfit. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Da Prada a Fendi, le idee di styling viste alla MFW da replicare immediatamente

