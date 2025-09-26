Da Orso a Holm tutte le risposte di Birmingham

Non solo San Skorupski ‘pararigori’. Ma anche la traversa di Castro e la prodezza finale di Bizot su testa di Vitik. La sconfitta di misura del Bologna sul campo dell’Aston Villa propone immagini e letture contraddittorie. La banda Italiano va in netta sofferenza nel primo tempo davanti alla velocità dei Villans, ne patisce l’aggressività e la difesa altissima, che comprime gli spazi per gli attaccanti rossoblù. Qui pochi ricami di Bernardeschi, tanto Skorupski e l’inevitabile gol dell’Aston Villa segnano un percorso allarmante per il Bologna. Solo dopo il rigore di Watkins (parato da Skorupski) Italiano mette mano ai cambi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it