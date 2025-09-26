Una mobilitazione permanente che parte oggi in cento piazze italiane e che culminerà nella manifestazione nazionale di sabato 4 ottobre. A promuoverla sono l’ Unione Sindacale di Base unitamente a Global Movement for Gaza – Movimento Studenti Palestinesi in Italia – Udap – Giovani Palestinesi in Italia – Associazione dei Palestinesi in Italia – Comunità Palestinese in Italia, che promuovono la protesta della società civile contro il massacro di Israele nella Striscia. “Dopo che Gaza è sotto assedio da due anni – si legge in una nota – e continua il genocidio del popolo palestinese, si fanno sempre più preoccupanti le notizie che indicano un ulteriore attacco da parte di Israele contro la Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Da oggi occupazione permanente di 100 piazze per Gaza”: l’annuncio di Usb. Il 4 ottobre manifestazione nazionale