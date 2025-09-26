Da NikeSKIMS a Soeur x K-Way tutte le nuove collab imperdibili per iniziare l' Autunno in eleganza ma anche all' insegna del comfort

Iodonna.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A inizio Autunno sbocciano tante nuove collab eleganti e ultra confortevoli, ideali per affrontare con classe la stagione fredda. Sono le idee shopping più belle targate Ottobre 2025, in cui spiccano le capsule “ibride”. Un mix di materiali high tech, silhouette ricercate e tonalità di tendenza. Perfetto per aggiornare al volo il guardaroba, con pochi ma miratissimi elementi. NikeSKIMS, il nuovo stile sportivo al femminile. Con un debutto che segna un momento rivoluzionario nell’universo dell’ active-wear, NikeSKIMS presenta la sua prima, audace collezione. Un tributo visionario alla forza, grazia e resilienza delle atlete di oggi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

