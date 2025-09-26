Da Milano arriva la sfida al Napoli sullo Scudetto | sentenza netta

Arrivano delle importanti dichiarazioni sulla lotta Scudetto, il presidente non ha dubbi: le sue parole non lasciano spazio ad interpretazione Il Napoli, dopo la difficile vittoria casalinga contro il Pisa guidato da Alberto Gilardino, si prepara per la super sfida di San Siro, in programma domenica 28 Settembre alle 20.45. Primo big match, dunque, per gli azzurri nella nuova Serie A 20252026. Il Milan, contro l'ingresso di Massimiliano Allegri, ha ritrovato certezze, partendo dalla solidità difensiva, arrivando ad un attacco con tanta qualità e ben fornito. Proprio da Milano, arrivano delle dichiarazioni sulla lotta al tricolore: la sentenza è netta.

Francesco De Gregori è Nevergreen. Il film-concerto girato a Milano arriva nei cinema: “Mi diverto, tra palco e schermo”

Sorsi di Sicilia a Milano: al 10_11 arriva il Morgana Cocktail Club

Arriva il maltempo al Nord: a Milano decine di interventi per allagamenti

Verso Napoli – Milan, una sfida che sa di scudetto - Il Milan archivia senza troppi problemi il passaggio del turno in Coppa Italia, dominando un Lecce spento e conquistando l'accesso agli ottavi di finale contro la Lazio.

Milan-Napoli, sfida al top: Allegri per l'aggancio, Conte per la fuga - Napoli è anche la loro sfida, Allegri e Conte, due tecnici dal comune passato juventino oggi radicalmente calati nel contesto rossonero e partenopeo.