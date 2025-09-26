Da Mattarella appello a Flotilla | raccolgano disponibilità Patriarcato Gerusalemme
Roma, 26 set. (askanews) – “Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “A questo scopo e al fine di salvaguardare il valore dell’iniziativa assunta – valore che si è espresso con ampia risonanza e significato – appare necessario preservare l’obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza”, prosegue il capo dello Stato. “Mi permetto di rivolgere con particolare intensità un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme – anch’esso impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza – di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà ha destinato a bambini, donne, uomini di Gaza”, conclude Mattarella. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: mattarella - appello
L’appello di Mattarella alla Francia:: "Attuare l’intesa è una priorità"
Gaza, il nuovo appello di Mattarella: “Basta stragi dove si prega e dove si lotta per un pezzo di pane”
Mattarella, l’appello al Forum di Cernobbio: “Il mondo ha bisogno dell’Europa”
Un appello non ascoltato di Mattarella. La maggioranza raggiunge un record negativo sui decreti. Svolte necessarie - X Vai su X
Il dottor Giuseppe Borello lancia un appello al prefetto, al sindaco e al presidente Mattarella: "Ai vibonesi viene negato il diritto alla salute" - facebook.com Vai su Facebook
L'appello di Mattarella alla Flotilla: 'Accolga la mediazione del Patriarcato Latino' - L'intervento del presidente sulla missione degli attivisti che si erano detti intenzionati a proseguire per Gaza (ANSA) ... Si legge su ansa.it
L'appello di Mattarella alla Flotilla: "Accolga la mediazione del Patriarcato Latino di Gerusalemme" - "Al fine di salvaguardare il valore dell'iniziativa assunta appare necessario preservare l'obiettivo di ... Come scrive ilfoglio.it