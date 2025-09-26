Da lunedì lavori sulla rete idrica a servizio di Castelnuovo Rangone e Spilamberto
Inizieranno lunedì 29 settembre i lavori di HERAcquaModena sull’acquedotto a servizio dei comuni di Castelnuovo Rangone e Spilamberto. È infatti prevista la posa di una nuova condotta del diametro di 30 cm via San Lorenzo e stradello Agazzotti Parmeggiani, a Castelnuovo Rangone e in via Fermi e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
