Da Giorgio Armani a Oliviero Toscani | ecco i 14 nomi che verranno iscritti al Famedio

Sono stati selezionati e approvati i nomi delle 14 personalità che il prossimo 2 novembre saranno iscritte al Famedio, nel Pantheon all'interno del Cimitero Monumentale di Milano. Tra loro, come promesso, risulta anche Giorgio Armani, scomparso poche settimane fa. L'elencoGiuseppina Antognini. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Giorgio Armani in convalescenza dopo il ricovero, il messaggio nel giorno del suo 91esimo compleanno: «Difficile non sentire il vostro applauso»

La leggenda de La Capannina ora nelle mani di Giorgio Armani

L’impero Armani e il tesoro di Re Giorgio: tutti i numeri di una galassia del lusso che va dall’alta moda al cioccolato

La Pinacoteca di Brera rende omaggio a Giorgio Armani, il maestro che ha trasformato l'eleganza in arte

È venuto a mancare ieri Giorgio Armani, visionario che ha ridefinito il Made in Italy, rendendolo un linguaggio universale di stile ed eleganza, innovatore che ha saputo rivoluzionare la moda, diventando simbolo e voce autentica dell'eleganza e dello spirito ita

Giorgio Armani e Oliviero Toscani nel Famedio di Milano, c’è l’ufficialità - Ci sono anche Giorgio Armani e il fotografo Oliviero Toscani tra le nuove personalità che entreranno a far parte del Famedio di Milano. Lo riporta msn.com