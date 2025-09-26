Da gioiello a torbido deposito per animali indesiderati | costa sta succedendo al laghetto della Villa Reale

Monzatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per chi lo conosce, ha visto tempi migliori. Chi ci passa occasionalmente, invece, lo vede semplicemente malconcio. A pochi passi dalla Reggia, oggi il laghetto dei giardini della Villa Reale si presenta come uno specchio di acqua torbida, densamente popolato e pieno di fogliame, sia sopra che. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

gioiello torbido deposito animaliDa gioiello a torbido deposito per animali indesiderati: costa sta succedendo al laghetto della Villa Reale - Da gioiello storico e naturalistico, questo specchio d’acqua oggi soffre il sovraffollamento perché spesso è usato da molti come deposito di animali diventati indesiderati. Lo riporta monzatoday.it

