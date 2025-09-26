Da Gaza al salario minimo Ricci sfida Acquaroli sui temi cari alla sinistra
Ieri sera Matteo Ricci, candidato del centrosinistra per la presidenza della Regione Marche, ha voluto accanto a sé Stefania Proietti e Alessandra Todde, governatrici rispettivamente dell’Umbria e della Sardegna, espressione delle forze progressiste unite che hanno conquistato le due Regioni. “Con me oggi ci sono due amministratrici di centrosinistra che hanno vinto e ci hanno messo la faccia, noi saremo la terza regione che vincerà”, ha detto Ricci. Una sfida sul filo di una manciata di voti. Una sfida che si gioca su poche migliaia di voti di differenza e, quando il margine è così stretto, tutto può succedere. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: gaza - salario
Altre due piccole note: - Se la CGIL avesse aderito e mobilitato ieri saremmo stati decine di milioni di persone in piazza a scioperare per Gaza. Non per il salario, non contro un capo di governo, ma per Gaza, cioè per una causa di liberazione rivoluzionaria. È - X Vai su X
22 SETTEMBRE 2025 Oggi lo sciopero ha il passo lento dei cortei e il respiro spezzato dei bambini di Gaza. Non si sciopera per il pane, ma per la vita. Il lavoratore che si ferma non rivendica soltanto salario: rivendica l’innocenza, l’esistenza stessa di un popo - facebook.com Vai su Facebook
Da Gaza al salario minimo, Ricci sfida Acquaroli sui temi cari alla sinistra - Le Marche prima Regione delle sette al voto il 28 e il 29 settembre. Secondo lanotiziagiornale.it
La legge sul salario minimo senza il salario minimo. La truffa del governo ai lavoratori, sempre più poveri - Il ddl approvato non fissa una soglia e affida all'esecutivo il compito di "assicurare trattamenti retributivi giusti ed equi" con la controversa formula del "contratto collettivo più applicato" ... Scrive ilfattoquotidiano.it