Da Gaza al salario minimo Ricci sfida Acquaroli sui temi cari alla sinistra

26 set 2025

Ieri sera Matteo Ricci, candidato del centrosinistra per la presidenza della Regione Marche, ha voluto accanto a sé Stefania Proietti e Alessandra Todde, governatrici rispettivamente dell’Umbria e della Sardegna, espressione delle forze progressiste unite che hanno conquistato le due Regioni. “Con me oggi ci sono due amministratrici di centrosinistra che hanno vinto e ci hanno messo la faccia, noi saremo la terza regione che vincerà”, ha detto Ricci. Una sfida sul filo di una manciata di voti. Una sfida che si gioca su poche migliaia di voti di differenza e, quando il margine è così stretto, tutto può succedere. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

