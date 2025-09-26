Da Furlani a Battocletti | la migliore atletica italiana si prepara per il Festival dello Sport

Gazzetta.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Passerella per tutti i medagliati azzurri ai Mondiali di Tokyo, più Iapichino, Doualla e Tamberi per la grande inaugurazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

