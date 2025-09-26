Da Ecclestone a Domenicali e Binotto quanti Vip per la prima londinese del film su Montezemolo

Gazzetta.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel più elegante multisala di Londra, serata di gala per la proiezione di 'Luca: Seeing Red'. Tante Ferrari (due multate) anche per strada. Il protagonista: "In una settimana avrei chiari i nomi per rilanciare la rossa". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

da ecclestone a domenicali e binotto quanti vip per la prima londinese del film su montezemolo

© Gazzetta.it - Da Ecclestone a Domenicali e Binotto, quanti Vip per la prima londinese del film su Montezemolo

In questa notizia si parla di: ecclestone - domenicali

Cerca Video su questo argomento: Ecclestone Domenicali Binotto Quanti