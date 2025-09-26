Da Ecclestone a Domenicali e Binotto quanti Vip per la prima londinese del film su Montezemolo
Nel più elegante multisala di Londra, serata di gala per la proiezione di 'Luca: Seeing Red'. Tante Ferrari (due multate) anche per strada. Il protagonista: "In una settimana avrei chiari i nomi per rilanciare la rossa". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
