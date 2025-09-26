Da Digione a Reggio per Mr Colors

È in città in questi giorni una delegazione della città francese di Digione, legata a Reggio da uno storico gemellaggio segnato dalle collaborazioni, in particolare nell’ambito della cultura e dell’enogastronomia. Domani, alle 19, la delegazione parteciperà all’inaugurazione della mostra ’All’ombra dei maestri’ dell’artista digionese Mr. Colors, allestita negli spazi di Sd Factory. Poi, insieme all’assessora all’Economia urbana Stefania Bondavalli, approfondirà il tema degli scambi in ambito agroalimentare, che già hanno permesso a tanti produttori e associazioni reggiane di farsi conoscere in Francia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da Digione a Reggio per Mr. Colors

In questa notizia si parla di: digione - reggio

