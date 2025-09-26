Da Amburgo a Rio | Orsi Toth Gottardi non si fermano più azzurre al top nel debutto carioca
Il main draw dell’ Elite16 di Rio de Janeiro si è aperto con emozioni forti per le coppie italiane impegnate nel torneo femminile. La giornata inaugurale ha regalato sorrisi e qualche rammarico: O rsi TothGottardi hanno centrato un successo importante all’esordio, mentre ScampoliBianchi si sono arrese di fronte alle francesi VieiraChamereau dopo un tie-break combattutissimo. Il debutto di Orsi TothGottardi (Pool D) è stato di quelli convincenti. Le azzurre hanno rimontato e battuto le olandesi Bekhuisvan Driel 21 Q per 2-1 (19-21, 21-19, 15-7), mostrando grande carattere e qualità soprattutto nei momenti caldi. 🔗 Leggi su Oasport.it
