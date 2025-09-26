Cybersicurezza il Lazio accelera | inaugurati due corsi all’Accademia
Roma, 26 settembre 2025 – Un momento importante all’insegna delle nuove professioni si è svolto presso lo spazio We Gil di Roma con l’’inaugurazione dei Corsi dell’Accademia di cybersicurezza Lazio in “Cybersecurity Technician”, giunto alla seconda edizione e la prima edizione del corso in “ Esperto in Sicurezza Informatica ”. All’incontro con gli studenti hanno partecipato l’assessore regionale al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione e Ricerca e Merito, Giuseppe Schiboni, il direttore didattico ACL, Francesco Farina, il coordinatore scientifico per la formazione e la consapevolezza, presso l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Paolo Atzeni, il direttore Cyber 4. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
