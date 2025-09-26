Cybersecurity accordo Exein Kontron Cuozzo | L’Europa può guidare l’innovazione non rincorrerla

Repubblica.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Insieme stiamo rafforzando il posizionamento dell’Europa come leader globale nella protezione del futuro connesso”, così Gianni Cuozzo commenta a Italian Tech l’accordo firmato tra Exein, leader italiano nella cybersecurity embedded e Kontron, player globale nell'IoT tedesco.. 🔗 Leggi su Repubblica.it

cybersecurity accordo exein kontron cuozzo l8217europa pu242 guidare l8217innovazione non rincorrerla

© Repubblica.it - Cybersecurity, accordo Exein Kontron. Cuozzo: “L’Europa può guidare l’innovazione, non rincorrerla”

In questa notizia si parla di: cybersecurity - accordo

Cybersecurity, accordo tra Università di Udine e Polizia di Stato per formare gli esperti del futuro

cybersecurity accordo exein kontronCybersecurity, accordo Exein Kontron. Cuozzo: “L’Europa può guidare l’innovazione, non rincorrerla” - “Insieme stiamo rafforzando il posizionamento dell’Europa come leader globale nella protezione del futuro connesso”, così Gianni Cuozzo commenta a Italian ... Scrive repubblica.it

Exein, round da 70 milioni. Record nella cybersecurity - EXEIN, L’AZIENDA ITALIANA leader nella cybersecurity embedded per dispositivi IoT, ha raccolto 70 milioni di euro in un round di finanziamento Series C. Secondo quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Cybersecurity Accordo Exein Kontron