Cultura innovazione arte tecnologia | il nuovo programma delle OGR

Lidentita.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le OGR Torino e l’hub della Fondazione CRT hanno presentato la programmazione 20252026, intitolata “Arte e Tecnologia senza confini-Esplora Mondi Nuovi”, confermandosi come unico centro in Italia e in Europa dove cultura e innovazione, arte e tecnologia si intrecciano per esplorare il contemporaneo e progettare il futuro. Fondamentale è stato il supporto da parte della . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

cultura innovazione arte tecnologia il nuovo programma delle ogr

© Lidentita.it - Cultura, innovazione, arte, tecnologia: il nuovo programma delle OGR

In questa notizia si parla di: cultura - innovazione

Innsbruck, capitale alpina dell’architettura moderna: un viaggio tra design, cultura e innovazione

Digitec festeggia 40 anni di innovazione: "Il futuro si costruisce con una cultura del cambiamento"

Expo 2025 Osaka: la Campania protagonista con cultura, innovazione, eccellenze agroalimentar

Arte, nuove tecnologie e welfare: nel Real Collegio di Lucca torna “LuBeC – Ponti di Cultura” - L'8 e 9 ottobre più di 130 relatori tra filosofi, storici, artisti ed esperti internazionali in oltre 20 eventi a ingresso gratuito ... Si legge su intoscana.it

cultura innovazione arte tecnologiaOgr Torino tra arte e tech, boom di pubblico e startup - Le Ogr Torino, ex officine per la riparazione dei treni nate a fine Ottocento e oggi hub della Fondazione Crt, si confermano con la programmazione 2025- Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cultura Innovazione Arte Tecnologia