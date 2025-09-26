Cultura innovazione arte tecnologia | il nuovo programma delle OGR
Le OGR Torino e l’hub della Fondazione CRT hanno presentato la programmazione 20252026, intitolata “Arte e Tecnologia senza confini-Esplora Mondi Nuovi”, confermandosi come unico centro in Italia e in Europa dove cultura e innovazione, arte e tecnologia si intrecciano per esplorare il contemporaneo e progettare il futuro. Fondamentale è stato il supporto da parte della . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: cultura - innovazione
Innsbruck, capitale alpina dell’architettura moderna: un viaggio tra design, cultura e innovazione
Digitec festeggia 40 anni di innovazione: "Il futuro si costruisce con una cultura del cambiamento"
Expo 2025 Osaka: la Campania protagonista con cultura, innovazione, eccellenze agroalimentar
La cultura dell'innovazione: lavoro, formazione e ricerca Saluti Maurizio De Blasio Alessia Rosolen Conduce Fabrizio Brancoli Intervengono Chiara Occulti Francesca Pasinelli Andrea Romanino Donata Vianelli Ora a #TriesteNext https://youtu - X Vai su X
È stata approvata la scheda di pre-informazione con le Linee di indirizzo per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla innovazione nei luoghi di cultura pubblici non statali. L’Avviso prevede il finanzia - facebook.com Vai su Facebook
Arte, nuove tecnologie e welfare: nel Real Collegio di Lucca torna “LuBeC – Ponti di Cultura” - L'8 e 9 ottobre più di 130 relatori tra filosofi, storici, artisti ed esperti internazionali in oltre 20 eventi a ingresso gratuito ... Si legge su intoscana.it
Ogr Torino tra arte e tech, boom di pubblico e startup - Le Ogr Torino, ex officine per la riparazione dei treni nate a fine Ottocento e oggi hub della Fondazione Crt, si confermano con la programmazione 2025- Lo riporta msn.com