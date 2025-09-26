Cucciolo di orso ucciso e scuoiato da bracconieri in Trentino | la pelle lasciata in un parco giochi
È un macabro avvertimento. Non c’è altra spiegazione per quanto accaduto a Fondo, in Trentino, quando ieri mattina è stata ritrovata la pelle di un cucciolo di orso in un parco giochi. I resti dell’animale – appallottolati sotto uno scivolo – sono stati trovati dagli operai che si stavano occupando del verde a Borgo d’Anaunia. Per i forestali non c’è alcun dubbio: è un atto di bracconaggio. Stando ai primi rilievi, l’orsetto aveva circa un anno e mezzo ed era in buone condizioni di salute. L’ Aidaa (Associazione italiana difesa animali e ambiente) ha annunciato un esposto: “Andremo in Procura a Trento, la scelta di far ritrovare la pelle in quel luogo preciso a pochi passi dal cimitero tinge di cupo tutta la vicenda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: cucciolo - orso
Kosovo, cucciolo di orso salvato dalla tratta illegale: le immagini della sua nuova 'casa' a Pristina
Cucciolo di orso incastrato in un cancello in Trentino: è sparito nel bosco
#Orsi nel manicomio "trentino Pelle di cucciolo d'orso morto trovata in un parco giochi, altri due cuccioli investiti - X Vai su X
Un adorabile cucciolo di orso bruno è ritratto mentre esplora una grande roccia, con il muso rivolto verso il basso e le zampe ben piantate. Il suo manto soffice e marrone è illuminato da una luce naturale che ne esalta la morbidezza. Le orecchie piccole e tond - facebook.com Vai su Facebook
Scuoiano un cucciolo d'orso e abbandonano la pelle nel parco giochi (FOTO), il sindaco: "Atto di bracconaggio: chi lo ha compiuto sapeva dove mettere le mani" - Hanno trovato e ucciso un orsetto, per poi scuoiarlo e abbandonarne la pelle negli spazi di un parco giochi. Segnala ildolomiti.it
PELLE DI GIOVANE ORSO TROVATA NEL PARCO GIOCHI IN TRENTINO. ANIMALISTI IN PROCURA - "La pelle di un giovane orso, probabilmente ucciso e scuoiato è stata ritrovata stamattina nel parco giochi di Fondi vicino al cimitero di Borgo D'Anaunia in provincia di Trento. Si legge su 9colonne.it