Cucciolo di orso ucciso e scuoiato da bracconieri in Trentino | la pelle lasciata in un parco giochi

È un macabro avvertimento. Non c’è altra spiegazione per quanto accaduto a Fondo, in Trentino, quando ieri mattina è stata ritrovata la pelle di un cucciolo di orso in un parco giochi. I resti dell’animale – appallottolati sotto uno scivolo – sono stati trovati dagli operai che si stavano occupando del verde a Borgo d’Anaunia. Per i forestali non c’è alcun dubbio: è un atto di bracconaggio. Stando ai primi rilievi, l’orsetto aveva circa un anno e mezzo ed era in buone condizioni di salute. L’ Aidaa (Associazione italiana difesa animali e ambiente) ha annunciato un esposto: “Andremo in Procura a Trento, la scelta di far ritrovare la pelle in quel luogo preciso a pochi passi dal cimitero tinge di cupo tutta la vicenda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

