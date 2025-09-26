Cuba | morta Assata Shakur membro Black Liberation Army

Lapresse.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morta all’Avana Assata Shakur, attivista afroamericana ed ex membro delle Pantere Nere, che aveva ottenuto asilo a Cuba dopo essere fuggita nel 1979 da una prigione negli Stati Uniti, dove stava scontando l’ergastolo con l’accusa di aver ucciso un agente di polizia. Lo ha annunciato il governo cubano, spiegando che è morta giovedì a causa delle “condizioni di salute e dell’età avanzata”. Il caso di Shakur, membro del Black Liberation Army, è stato a lungo una questione spinosa nelle relazioni tra Stati Uniti e Cuba. Shakur fu condannata nel 1973 per la morte dell’agente Werner Foerster durante una sparatoria avvenuta dopo un controllo stradale sulla New Jersey Turnpike. 🔗 Leggi su Lapresse.it

cuba morta assata shakur membro black liberation army

© Lapresse.it - Cuba: morta Assata Shakur, membro Black Liberation Army

In questa notizia si parla di: cuba - morta

Mario Pontolillo, italiano in carcere a Cuba, è accusato di omicidio stradale. Nell'incidente morta una donna, otto feriti

Chi è Mario Pontolillo, l’italiano arrestato a Cuba e accusato di omicidio stradale: morta una donna, 8 feriti

cuba morta assata shakurCuba: morta Assata Shakur, membro Black Liberation Army - È morta all'Avana Assata Shakur, attivista afroamericana ed ex membro delle Pantere Nere, che aveva ottenuto asilo a Cuba dopo essere fuggita nel 1979 da una ... Si legge su lapresse.it

cuba morta assata shakurMorta l'ex pantera nera Shakur, rifugiata da 40 anni a Cuba - Il governo di Cuba ha annunciato la morte di Joanne Chesimard (nata Joanne Deborah Byron), meglio conosciuta come Assata Olugbala Shakur, ex militante delle Pantere Nere condannata negli Stati Uniti ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cuba Morta Assata Shakur