Cuba | morta Assata Shakur membro Black Liberation Army

È morta all’Avana Assata Shakur, attivista afroamericana ed ex membro delle Pantere Nere, che aveva ottenuto asilo a Cuba dopo essere fuggita nel 1979 da una prigione negli Stati Uniti, dove stava scontando l’ergastolo con l’accusa di aver ucciso un agente di polizia. Lo ha annunciato il governo cubano, spiegando che è morta giovedì a causa delle “condizioni di salute e dell’età avanzata”. Il caso di Shakur, membro del Black Liberation Army, è stato a lungo una questione spinosa nelle relazioni tra Stati Uniti e Cuba. Shakur fu condannata nel 1973 per la morte dell’agente Werner Foerster durante una sparatoria avvenuta dopo un controllo stradale sulla New Jersey Turnpike. 🔗 Leggi su Lapresse.it

