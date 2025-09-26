Londra, 26 settembre 2025 – Si avvicina la sesta giornata di Premier League: anche in questo turno tanti big match e gare interessanti, tra chi cerca la strada per ritrovarsi, come Wolverhampton e Aston Villa, a chi vuole continuare la fuga, come il Liverpool di Arne Slot. I reds saranno impegnati nella gara del Selhurst Park contro il Crystal Palace, una squadra che nelle ultime stagioni è decisamente cresciuta. La scorsa stagione la vittoria dell'FA Cup e quest'anno il trionfo nel Community Shield proprio contro il Liverpool. In campionato, invece, due vittorie e tre pareggi che collocano la squadra di Glasner al quinto posto in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Crystal Palace – Liverpool in tv e in streaming: dove vedere il big match di Premier