Crui la svolta storica Ramaciotti neo presidente | Al lavoro per gli atenei
È una svolta che ha la portata della storia. Per la prima volta, un ateneo di medie dimensioni – quello di Ferrara – esprime il presidente della Crui (la conferenza dei rettori delle università italiane) esprime la presidente: la rettrice Laura Ramaciotti. Dopo una campagna elettorale non certo dal clima disteso, Ramaciotti conquista un risultato straordinario totalizzando 57 voti, la sfidante Alessandra Petrucci 25 mentre altre due schede sono state consegnate bianche. "Accolgo con grande senso di responsabilità questo incarico – ha detto Ramaciotti appena eletta –. La mia priorità sarà lavorare in uno spirito di collaborazione e condivisione sia all’interno della Crui sia con il Ministero dell’Università e della Ricerca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
