Crowdfunding civico sfida vinta | I 24mila euro raddoppieranno
"Ventiquattromila euro dovevano essere e tali sono stati, anzi 24.365 per la precisione". Lo svela il Consorzio del Mercato comunale di Wagner annunciando di aver vinto la sfida del Crowdfunding civico aperta dal Comune di Milano, superando l’obiettivo minimo della raccolta fondi per il progetto “ Zona Wagner “. Si moltiplicheranno quindi le iniziative del “centro commerciale“ diffuso che coinvolge non solo le postazioni del mercato comunale coperto nato nel 1929, il più antico della città, ma anche botteghe e associazioni. Di che si tratta? Il progetto è tra quelli selezionati nell’ambito del bando “Alleanze di quartiere“ per supportare collaborazioni tra operatori economici e sociali, valorizzare il tessuto economico locale e sostenere l’ economia di prossimità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
