Crosetto in Parlamento scontro sulla Flotilla | equilibrismi dalla maggioranza per condannare l’attacco senza irritare Israele
L’informativa urgente del ministro della Difesa Guido Crosetto sugli attacchi subiti dalla Global Sumud Flotilla ha aperto alla Camera un confronto che ha subito mostrato fratture profonde. Crosetto ha parlato di «episodio totalmente inaccettabile» e di «ferma condanna» per gli attacchi avvenuti in mare aperto contro un convoglio umanitario. Ha annunciato l’invio della fregata Fasan e della nave Alpino per «tutelare i connazionali e fornire soccorso», specificando però che «una volta uscite dalle acque internazionali, nessuno potrà garantirne la sicurezza». Un passaggio che ha acceso le polemiche: da un lato l’impegno a proteggere gli italiani, dall’altro la rinuncia dichiarata a difendere la missione nel momento più delicato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
